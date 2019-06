Belotti non ci crede: «L’Italia è un sogno. Vi spiego perchè si è arrabbiato Mancini»

Prestazione super per Andrea Belotti con la maglia della Nazionale. L’attaccante del Toro ha commentato così la sua partita

C’è tanto Andrea Belotti nella vittoria dell’Italia contro la Grecia. L’attaccante del Toro ha servito un assist splendido per Barella in occasione del primo gol e non può che essere soddisfatto per quanto fatto vedere. Belotti è poi intervenuto al microfono di Rai Sport, di seguito le dichiarazioni.

SOGNO – «Sono contento che il giudizio su di me sia positivo. E’ difficile esprimere parole perché per me giocare in Nazionale è sempre un sogno. Mancavo da settembre, sono contento di essere tornato nelle qualificazioni ad una competizione così importante. Adesso sto molto bene fisicamente, riesco a far tutto con continuità. Penso che questo ritorno sia un punto di ripartenza importante, personalmente e per la Nazionale».

MANCINI – «Mancini si è anche arrabbiato perché nel secondo tempo non pressavamo come nel primo e la differenza s’è vista. E’ giusto che voglia che segniamo di più, bisogna sempre migliorare. Quando abbassi i ritmi, il calcio è strano, anche oggi abbiamo rischiato. L’importante comunque è che vinca la squadra».