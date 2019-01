La Roma cerca un nuovo centravanti. Dzeko non è giovanissimo, i giallorossi pensano a Belotti del Torino

Questa sera saranno avversari e Monchi potrà studiarlo da vicino, all’Olimpico, ma gli occhi del ds romanista si sono posati da tempo su Andrea Belotti. Il centravanti del Torino, per età e caratteristiche corrisponde all’identikit preciso del centravanti della Roma del futuro. Il Gallo sarà l’osservato speciale nella sfida di questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15). I difensori giallorossi dovranno avere occhi di riguardo per il centravanti italiano: delle 7 reti regalate al Torino in campionato, tre delle quali a Inter, Napoli e Lazio, 5 sono capitate in trasferta.

Due anni fa Cairo chiedeva 100 milioni di euro per il suo bomber, specie dopo le 26 reti stagionali. Forse non è ancora quel capocannoniere implacabile di due stagioni fa ma il Gallo ha girato a quota 7 e in proiezioni può arrivare a quota 14-15 gol. Un bottino da non sottovalutare, considerando che parliamo sempre di un classe ’93. La partita di oggi può servire a far incontrare i due club. I rapporti sono ottimi, come dimostrano affari recenti Bruno Peres, Iago Falque, Ljajic, perciò nulla è impossibile. La Roma potrebbe girare ai granata Diego Perotti. Oggi intanto osserverà il Gallo da vicino.