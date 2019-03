Belotti-Torino, prove di rinnovo: Roma più lontana

Il Torino prova a blindare il suo capitano. Andrea Belotti si trova bene in granata e presto potrebbe firmare il rinnovo

Andrea Belotti, centravanti e capitano del Torino, si trova bene in granata e non vorrebbe cambiare aria. L’attaccante ha parlato ieri alla Gazzetta dello Sport, lanciando un accorato appello al presidente Urbano Cairo: «Dove immagino il mio futuro? Qui, perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a Torino – ha sentenziato Belotti – . Sono in una grande piazza, in una grande società, con dei compagni fantastici. E io ho sempre pensato che Torino sia una città bellissima. Se devo dire un posto dove immagino il mio futuro, dico sicuramente Torino».

L’attaccante ha di fatto allontanato le voci su un possibile trasferimento alla Roma. I giallorossi cercano l’erede di Edin Dzeko e pensano proprio al centravanti granata. Le parole del Gallo però dimostrano come il suo rinnovo con il Toro sia molto più vicino. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme. Urbano Cairo, che ha rifiutato offerte importanti per Belotti, anche superiori ai 50 milioni, è pronto a blindare il Gallo. Il centravanti può diventare una bandiera del club granata. Le parti parlano del rinnovo: presto ulteriori novità a riguardo.