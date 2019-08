Belotti Toro, il gol contro lo Shakhtyor Soligorsk è quasi da record! Il motivo

Il gol dell’attaccante del Toro, Andrea Belotti, contro lo Shakhtyor Soligorsk è quasi da record: ecco il motivo

Dopo 1 minuto e 11 secondi, il Toro trova subito il vantaggio contro lo Shakhtyor Soligorsk, match di andata del terzo turno di Europa League. I granata, grazie al gol di Andrea Belotti, sbloccano dunque subito la partita contro i bielorussi.

Come riportato da OptaPaolo, la rete di Andrea Belotti è la più rapida messa a segno da una squadra italiana in una competizione europea dopo il gol di El Shaarawy con la Roma contro il Chelsea in Champions League ad ottobre 2017.