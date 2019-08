Ben Yedder è del Monaco: il comunicato e le prime parole

Ben Yedder passa ufficialmente al Monaco: l’attaccante torna in Ligue 1 dopo aver passato tre anni al Siviglia

Tre anni dopo essere approdato al Siviglia dal Tolosa, Ben Yedder torna in Francia. L’attaccante ha firmato con il club monegasco, come comunicato dalla società stessa con queste parole: «L’AS Monaco è lieto di annunciare la firma del 29enne Wissam Ben Yedder del Sevilla FC. Il nazionale francese ha firmato per 5 stagioni». Ecco le prime parole del giocatore francese.

«Sono molto felice di far parte dell’AS Monaco. Ho sentito un forte desiderio da parte del club di farmi venire. Ho scelto il Monaco perché credo in questo progetto e sono determinato a fare tutto il possibile per seguire i nostri obiettivi comuni.

Vengo con l’intenzione di dimostrare, come sempre, le mie qualità e con il desiderio di superare un nuovo step.

Voglio ringraziare il club per la fiducia che mi dà. È una bella giornata e l’inizio di una nuova storia che non vedo l’ora di cominciare» ha dichiarato il giocatore.