Ben Yedder segna e dedica il gol a Emiliano Sala – VIDEO

Bellissimo gesto dell’attaccante del Siviglia Ben Yedder che raddoppia contro il Barcellona e dedica il gol ad Emiliano Sala

Il Siviglia conduce sorprendentemente per 2-0 contro il Barcellona nell’andata dei quarti della Copa del Rey. Al 10′ della ripresa Pablo Sarabia ha portato in vantaggio gli andalusi e, nel finale di gara, Ben Yedder ha messo il suo sigillo personale sulla partita. Da sottolineare, oltre al bel gol, l’esultanza dell’attaccante del Siviglia che si è alzato la maglietta di gioco mostrando una scritta: “Para mi hermano, fuerza Sala”. La dedica è tutta rivolta allo sfortunato Emiliano Sala, precipitato nel canale della Manica due giorni fa e di cui le ricerche sono tutt’ora in corso. Bellissimo gesto del centravanti francese che aveva con Sala un rapporto che andava oltre al rettangolo di gioco.