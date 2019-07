Benassi: «Commisso porta entusiamo. Chiesa? Noi lo vediamo così…»

Marco Benassi ha parlato da New York sul nuovo corso della Fiorentina e sull’impatto che Commisso ha avuto sulla squadra. Le sue parole

Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente da New York. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato dell’impatto che Commisso ha avuto sulla squadra e sull’ambiente. Ma non solo, tra gli argomenti toccati c’è stato anche spazio per Federico Chiesa.

L’IMPATTO DI COMMISSO – «Siamo rimasti colpiti dal grande entusiamo e dalla grande passione che ha. Farà bene all’ambiente e a noi giocatori».

LE AMBIZIONI E MONTELLA – «Possiamo garantire l’impegno e faremo meglio dell’anno scorso. A livello di classifica, dobbiamo fare meglio: è il nostro obiettivo. Anche a livello personale voglio di più. Proverò a fare più gol della scorsa stagione. La preparazione procede bene, anche con i ragazzi più giovani che si sono inseriti. Stiamo cercando di applicare le idee di calcio di Montella».

CHIESA – «Noi lo vediamo come sempre. Sorride e scherza. Altre questioni riguardano lui e la società».

NAZIONALE – «Ovviamente è un obiettivo. Maggior ragione visto che ci sono gli Europei. E ci voglio arrivare con la Fiorentina».