Il Milan vuole un rinforzo in difesa e chiede Benatia alla Juve. L’obiettivo è inserire il riscatto del Pipita Higuain nella trattativa

Medhi Benatia rimane un obiettivo del Milan. La Juventus ha chiuso le porte alla partenza del difensore centrale marocchino ma il giocatore ha manifestato la sua insofferenza sui social, prima con un post in cui parla di momento di difficile e poi con un video in cui un cameriere gli chiede la dedica per un gol e il giocatore risponde, ironizzando («prima devo giocare»). La Juve non vuole sentir parlare di cessione a gennaio ma il Milan ha un piano per convincere i bianconeri.

Secondo Tuttosport, il Milan vorrebbe inserire il riscatto di Gonzalo Higuain nei discorsi per Medhi Benatia. Al Milan serve un giocatore dell’esperienza e del carisma di Medhi e i rossoneri possono spingere già a gennaio: il difensore ha un contratto fino al 2020 con la Juve e i bianconeri potrebbero avere meno potere in fase di trattativa qualora decidessero di vendere il marocchino a giugno. Milan e Juve si vedranno per parlare del futuro di Gonzalo Higuain e il riscatto del Pipita può essere la chiave per convincere la Vecchia Signora a privarsi, sin da subito, del difensore centrale ex Roma e Bayern Monaco.