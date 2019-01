L’agente di Benatia vede la Juve: la situazione

Incontro di calciomercato tra l’agente di Medhi Benatia e la Juventus. Ecco come stanno le cose: le ultimissime

Incontro tra Kharja, ex centrocampista e nuovo agente di Medhi Benatia, e la Juventus per parlare del futuro del difensore marocchino. Il difensore centrale, non è più un mistero, vuole lasciare la Juventus. Il giocatore vorrebbe un ruolo più importante e ha chiesto di andare via ma la Juven non è disposta a lasciarlo andare. Ci sono degli interessamenti che arrivano dagli Emirati ma il giocatore piace anche all’Arsenal e in Bundesliga. L’incontro tra l’entourage di Mehdi Benatia e la dirigenza della Juventus è terminato pochi minuti fa.

Le parti si sono viste a Milano e non hanno rilasciato dichiarazioni all’uscita. Il difensore ha espresso chiaramente il suo malumore, un malumore di cui è a conoscenza Allegri e anche la stessa società. Il difensore è la prima alternativa ai due centrali titolari e non gradisce questo ruolo. La Juve non vuole trattenere un giocatore contro la sua volontà ma, con Barzagli fuori, e con Rugani unico centrale disponibile, deve anche tutelarsi e deve trovare un nuovo difensore centrale da affiancare agli altri già in rosa. Situazione non semplice. Al momento è difficile immaginare una partenza di Benatia a gennaio.