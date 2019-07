Il difensore marocchino Medhi Benatia non tornerà in Italia e non tornerà alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Medhi Benatia, difensore ex Juventus, potrebbe tornare in bianconero ma è lo stesso giocatore a smentire l’ipotesi. Non ci sarà un Benatia-bis, nonostante l’addio di Max Allegri.

Queste le sue parole a Goal.com: «Sono felice all’Al Duhail ora, non sto pensando di andare via. Rimarrò anche nella prossima stagione».