Benevento, Baroni: «Sono contento, ma dovevamo chiuderla»

Le parole di Marco Baroni, tecnico del Benevento, a seguito della vittoria sulla Ternana nel posticipo della tredicesima giornata di Serie B

Marco Baroni, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni a seguito della vittoria contro in trasferta contro la Ternana di Benito Carbone: «Sono molto felice per la vittoria. Sono tre punti importanti su un campo difficile. Le partire, però, quando sono giocate così, vanno chiuse. Non eravamo in difficoltà. Abbiamo vinto a Bari, mentre nell’ultimo turno abbiamo pareggiato a Carpi».

BARONI CONTINUA – «Forse ci sono stati fatti troppi complimenti e qualcuno ha pensato che fosse tutto semplice. Con quella di oggi siamo alla seconda vittoria in trasferta. La partita? L’abbiamo giocata bene per 70 minuti, dopo siamo andati troppo in difficoltà. La squadra di Carbone l’ha buttata sulla fisicità e ci stava» ha concluso il tecnico.