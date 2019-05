Il futuro di Bucchi al Benevento resta incerto: venerdì ci sarà un summit decisivo, ma ci sarebbe già il possibile sostituto

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il futuro di Bucchi sulla panchina del Benevento rimane incerto.

Al momento le notizie che filtrano sono negative, e nella giornata di venerdì ci sarà in casa Benevento un summit per decidere se andare avanti o meno con lui. La famiglia Vigorito starebbe valutando la figura di Davide Nicola come suo sostituto.