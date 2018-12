Benevento-Cittadella highlights e gol: le azioni salienti della sfida – VIDEO

Benevento-Cittadella highlights e gol: le azioni salienti del match del quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

Torna la Coppa Italia per il quarto turno eliminatorio che precede gli ottavi di finale, dove la competizione entrerà nel vivo. Il turno si aprirà con la sfida Benevento-Cittadella che mette di fronte due società di Serie B. Le due compagini sono attualmente in lotta per un posto nei playoff, posizionamento che potrebbe garantire la promozione nella massima serie, obiettivo comune per entrambe le società. Passare l’ostacolo del quarto turno in gara secca, dunque, non sarà semplice e chi porterà a casa il successo dovrà affrontare agli ottavi l’Inter in trasferta.

La gara è stata affidata all’arbitro Federico Dionisi della sezione arbitrale di L’aquila, assistito dai guardalinee Fiore e Lanotte. Ecco i gol e gli highlights di Benevento-Cittadella: