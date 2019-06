Benevento, Iachini: «Piazza importante ma per ora zero contatti»

Beppe Iachini ha parlato così del suo futuro: «Ho ricevuto alcune chiamate da delle squadre di Serie A e sto valutando un po’ di situazioni che potrebbero venirsi a creare»

Beppe Iachini non interessa solo al Palermo ma anche ad un’altra piazza importante di Serie B, che per poco non ha centrato l’accesso alla massima serie, il Benevento. Esonerato Cristian Bucchi, le Streghe sono alla ricerca di un nuovo allenatore e proprio Iachini ha parlato della possibilità di sedere sulla panchina giallorossa.

«Non ho avuto al momento nessun contatto con la società del Benevento e non so se ci sarà in futuro.Ho ricevuto alcune chiamate da delle squadre di Serie A e sto valutando un po’ di situazioni che potrebbero venirsi a creare. Aspetto anche di ascoltare un progetto, vediamo però cosa ne salterà fuori. È ovvio però che se dovesse capitare un’occasione importante anche in Serie B la prenderò comunque in considerazione: la Serie A me la sono conquistata vincendo quattro campionati in cadetteria ma è chiaro che valuterò ogni tipo di situazione, come è giusto nel nostro lavoro“».