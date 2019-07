Il Benevento presenta Filippo Inzaghi e le nuove maglie per la stagione 2019/2020. Ecco le parole dell’allenatore

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Filippo Inzaghi quale nuovo allenatore del Benevento, l’allenatore ex Venezia e Bologna ha rilasciato alcune interessanti dichairazioni sul futuro.

Ecco le sue parole: «Ringrazio il presidente per l’opportunità. Sono molto orgoglioso di essere qui a Benevento, in questa bellissima città. Sia il presidente che Pasquale in questi anni mi hanno corteggiato tantissimo. Mi sono sentito apprezzato e voluto. Finalmente sono qui con loro. Sono pronto a dare tutto me stesso per questa maglia e per questa società. Con il direttore ho un rapporto che si è cementato negli anni, con il presidente, invece, la scintilla è scattata subito. Vincere è importante, ma prima dobbiamo rendere fieri i nostri tifosi e questa società. La Serie A é il mio obiettivo e voglio riconquistarla sul campo insieme a tutta la città