Benevento, Inzaghi spera nel recupero di tre giocatori: la situazione

Il Benevento lavora in vista della sfida interna col Parma e domani sarà una giornata cruciale per il tecnico Filippo Inzaghi in vista della ripresa del campionato.

Come riferito da Ottopagine, domani ci sarà l’amichevole in famiglia per i giallorossi in cui Inzaghi conta di utilizzare Iago Falque e Depaoli. Probabile che ci sarà un tempo anche per Letizia.