Benevento, Montipò conferma la tradizione: un altro portiere da Italia

Benevento, il riscatto di Montipò è d’obbligo: l’azzurrino è un portiere del futuro. I dettagli

Donnarumma, Sirigu, Meret, Audero, Perin, Cragno, Gollini: una lista che conferma la tradizione italiana sui portieri e che non ha bisogno di ulteriori commenti. E per il futuro spunta anche Lorenzo Montipò. Il Benevento lo ha riscattato dal Novara (qui i dettagli), dopo che nelle gerarchie di inizio stagione era partito dietro a Puggioni.

Nonostante il debutto non esaltante, con 5 gol subiti nelle prime due partite da titolare, mister Bucchi vide del potenziale: da quel momento e per le successive 26 partite (di cui 8 senza subire reti) è stato l’estremo difensore dei giallorossi. Ora, si è conquistato anche l’Under 21 e nel futuro non potrà che puntare sempre più in alto.