Benfica Perin, ecco perchè l’affare non è ancora ufficiale

Benfica Perin, ecco perchè la cessione del portiere ai portoghesi non è ancora ufficiale. Tutte le novità sulla vicenda

Mattia Perin non è ancora ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere della Juventus ha infatti sostenuto e superato le visite mediche per i portoghesi, ma l’affare non è ancora ufficiale.

Ci sarebbero ancora alcuni dettagli da limare per quanto riguarda il suo trasferimento in Portogallo. Viene confermato l’accordo tra le due società, ma ci vorrà un po’ più del dovuto per il recupero.