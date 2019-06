Benitez, addio Newcastle. Ipotesi Cina, può riabbracciare Hamsik

Rafa Benitez non è più l’allenatore del Newcastle: il tecnico iberico ha ricevuto un’importante offerta dalla Cina

Dopo l’ufficialità dell’addio di Rafa Benitez al Newcastle, spunta un’ipotesi suggestiva. Il tecnico può riabbracciare Marek Hamsik, allenato ai tempi del Napoli.

Infatti, secondo Gianlucadimarzio.com, il Dalian Yifang dell’ex bandiera napoletana ha inviato un’offerta importante per convincere Benitez a trasferirsi in Cina. Il tecnico valuterà ogni proposta nei prossimi giorni per poi prendere una decisione. Non è escluso nemmeno un periodo di pausa.