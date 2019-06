Benitez apre alla Serie A: «Continuano a contattarmi»

L’ex tecnico del Napoli, Rafa Benitez, ha aperto alla possibilità di allenare in futuro un club della Serie A

Ospite speciale del Media house Santander, organizzato dalla Banca nella Plaza de la Villa di Madrid, l’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ha parlato del suo futuro e della possibilità di allenare un club di Serie A.

Ecco le sue parole: «I miei amici mi hanno riportato diversi rumors: il calcio italiano mi piace, questo è chiaro, ma oggi non so cosa accadrà. Seguo tantissimo la Serie A, continuo ad essere in contatto con diversi calciatori con i quali ho lavorato lì: conservo un bellissimo ricordo di quegli anni».