Benitez al Dalian Yifang, è ufficiale: l’annuncio del tecnico

Dopo aver dato l’addio al Newcastle, inizia una nuova avventura per Rafa Benitez. Lo spagnolo riparte dalla Cina, dove allenerà il Dalian Yifang, come ha ufficializzato lui stesso.

«Dopo un lungo percorso… Iniziamo una nuova sfida! Sono felice di iniziare questo nuovo progetto con il Dalian Yifang» ha scritto il tecnico che in Serie A ha allenato Inter e Napoli. In Cina, lo spagnolo, ritroverà proprio l’ex capitano azzurro, Hamsik.

After a long path… We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh

