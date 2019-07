Benitez, l’emozionante lettera d’addio al Newcastle – FOTO

Benitez Newcastle, la commovente lettera d’addio dell’allenatore. Rafa spiega anche i motivi della separazione

Rafa Benitez non sarà più l’allenatore del Newcastle. Ed oggi arriva anche una commovente lettera d’addio pubblicata dal tecnico ex Napoli sul suo profilo Twitter.

Ecco le sue parole: «Volevo restare, ma non volevo solamente estendere il mio contratto. Volevo essere parte di un progetto. Sono molto triste per questo. Sfortunatamente, la società non condivideva la mia stessa visione del futuro. E questo, per me, è stato chiaro. Ma non rimpiango la mia decisione di essere venuto qui e di aver vissuto momenti fantastici insieme».