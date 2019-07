Bennacer Milan, Iachini: «Lui come Pirlo, ecco come l’ho trasformato»

Iachini, ex tecnico dell’Empoli, ha parlato della trasformazione di Bennacer, vicinissimo al Milan. Ecco le parole dell’allenatore

Beppe Iachini, ex tecnico dell’Empoli, ha commentato il cambio di ruolo di Bennacer, vicinissimo al Milan, sotto la sua gestione.

Ecco il commento di Iachini a MilanNews.it: «Bennacer è un ragazzo che ho avuto il piacere di utilizzare davanti alla difesa, un ruolo che non aveva ancora ricoperto. Giocatori come Pirlo hanno fatto la loro fortuna passando a giocare da offensivi a davanti alla difesa, in Bennacer intravedevo questo.»