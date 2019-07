Bennacer sulla cresta dell’onda: la vittoria in Coppa d’Africa con la sua Algeria, il titolo di mvp della rassegna e ora il Milan

Un’estate da incorniciare per Bennacer. Che, in campo come fuori, non si è fatto davvero mancare nulla. Con il passaggio al Milan sullo sfondo in una Coppa d’Africa da grande protagonista.

La sua Algeria, infatti, ha centrato il titolo per la seconda volta nella sua storia. E lui è anche stato eletto il miglior giocatore del torneo.