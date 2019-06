Bentancur Juve: «Ecco perché ho deciso di rinnovare»

Il centrocampista della Juve, Bentancur ha motivato la sua scelta di rinnovare con i bianconeri fino al 2024

Il centrocampista della Juve, Rodrigo Bentancur ha quest’oggi rinnovato il suo contratto con la Juve fino al 2024.

Nel corso di un’intervista ha motivato la sua scelta con queste parole: «Sono contentissimo di rinnovare per altri due anni. Voglio sfruttare al massimo questa occasione migliorando il più possibile e portando tanti altri titoli a questo club. Le motivazioni? Mi avevano detto quando arrivai che la Juve era una famiglia, e me l’hanno confermato ogni anno. Un onore restare altri 5 anni in questa squadra».