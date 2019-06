Bentancur-Juve: rinnovo vicinissimo, le cifre

Rodrigo Bentancur è vicinissimo a rinnovare il proprio contratto con la Juve: le cifre del nuovo accordo con il giocatore uruguaiano

Rodrigo Bentancur è vicinissimo a rinnovare con la Juve. Come riporta Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, l’uruguaiano firmerà un rinnovo fino al 2024 a 2.5 milioni a stagione. Ricordiamo come il centrocampista sia a Torino dall’estate del 2017 quando arrivò per 12 milioni dal Boca Juniors.

In questa stagione Bentancur ha collezionato 40 presenze arricchite da due gol. La Juve voleva fortemente blindare questo gioiellino di 22 anni che tanto bene ha impressionato in questa annata.