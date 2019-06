Berardi Sampdoria: perché sarebbe perfetto per Di Francesco

Uno degli obiettivi della Sampdoria è Berardi. Scopriamo perché sarebbe l’ideale per il gioco di Di Francesco

Se Giampaolo sfrutta soprattutto i corridoi interni, le squadre di Eusebio Di Francesco privilegiano le catene laterali. Non a caso, con la necessità di acquistare ali, la Sampdoria sta facendo un serio tentativo per Domenico Berardi.

Il talento calabrese sarebbe perfetto nel caso di un 433. Per il gioco dell’allenatore ex Roma, c’è bisogno di giocatori che sappiano dare ampiezza e ricevere palla in una posizione defilata.