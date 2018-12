Domenico Berardi si sblocca e torna al gol in Frosinone-Sassuolo dopo 13 giornate senza segnare: per l’attaccante neroverde è la marcatura numero 50 in Serie A

Domenico Berardi torna al gol dopo 13 turni senza segnare e raggiunge le 50 marcature in Serie A. L’attaccante, a segno per lo 0-2 in Frosinone-Sassuolo, non segnava dalla seconda giornata dell’attuale campiontato (2-2 a Cagliari). L’attaccante neroverde classe 1994 aveva esordito in Serie A nel settembre 2013 (Napoli-Sassuolo), mettendo a segno il primo gol nel massimo campionato alla sua terza presenza (Parma-Sassuolo, ottobre 2013). Oggi, con la rete segnata al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, raggiunge l’importante traguardo delle 50 reti in Serie A.