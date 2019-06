Bergomi: «Conte ridurrà il gap tra Inter e Juventus»

Beppe Bergomi promuove Antonio Conte: il tecnico dell’Inter è il profilo giusto per puntare al vertice della Serie A, occupato dalla Juventus

Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter e opinionista di Sky Sport, è convinto che Antonio Conte sia il tecnico giusto per i nerazzurri.

Ecco le sue parole su Conte a Radio Deejay:«Penso solo bene di lui, è l’uomo giusto. Mi spiace per Spalletti, ha fatto un buon lavoro: ma se tu vuoi investire in un vincente, mi sembra l’operazione migliore per accorciare dalla Juventus».