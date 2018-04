Berlusconi sta con la Juve: «Ho tifato per loro a Madrid, avrebbero fatto meglio della Roma»

L’ex presidente del Milan ha parlato dell’impresa sfiorata della Juventus al Bernabeu contro il Real Madrid. Ecco le parole di Silvio Berlusconi

Anche Sivio Berlusconi si è schierato dalla parte della Juventus. In tanti hanno lasciato messaggi di ‘solidarietà’ ai bianconeri dopo l’eliminazione dalla Champions League, arrivata tra mille polemiche per il rigore concesso ai Blancos allo scadere della sfida dei quarti di finale di ritorno. Anche l’ex presidente del Milan ha detto di aver seguito la gara del Bernabeu e di aver fatto il tifo per i bianconeri.

L’ex Premier ha parlato dal Molise, commentando con alcuni bambini, a San Giuliano di Puglia, un comune di poco più di 1.000 abitanti in provincia di Campobasso, l’eliminazione dalla Champions della Juventus. Così Silvio: «In quei minuti lì ho tifato per la Juventus. La squadra bianconera ha dato prova di grande orgoglio e ha sfiorato l’impresa ma sono comunque usciti a test alto. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva fatto la Roma sarebbe stato ancora più bello».