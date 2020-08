Berlusconi: «Sono il presidente più vincente, Monza scommessa suggestiva»

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi è intervenuto ai microfoni de La Verità. Ecco le parole del numero uno biancorosso

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha rilasciato un’intervista a La Verità. Ecco le sue parole:

«Meglio Forza Italia di nuovo al governo o il Monza in Serie A? Perché mai dovrei scegliere, quando presto avremo entrambe le cose. Per me il calcio è una metafora della cita alla quale ho dedicato tempo e passione. Sono il presidente che ha vinto più di tutti nel mondo, mentre il Monza per me è una scommessa suggestiva e un atto d’amore verso una città che mi ospita».