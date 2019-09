Bernardeschi, ecco la risposta del giocatore alle presunte intercettazioni

Bernardeschi risponde tramite i canali social alle presunte accuse verso di lui: «Non faccio distinzioni politiche tra i tifosi della Juve»

All’interno dell’inchiesta Last Banner, che ha riguardato i tifosi della Juventus, nella giornata di ieri sono spuntate delle presunte intercettazioni riguardanti il calciatore Federico Bernardeschi. A tal proposito è stato lo stesso attaccante bianconero, attraverso i suoi canali social, a rispondere alle accuse:

«Vorrei essere chiaro: quando ho la possibilità di ringraziando i tifosi regalando la maglia, non faccio distinzioni politiche né nessun calcolo su quale gruppo sia meglio scegliere. Per me i tifosi della Juve sono tutti uguali».