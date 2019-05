L’attaccante della Juve, Bernardeschi, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato un curioso retroscena sulla sua vita

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Federico Bernadeschi, attaccante della Juve, ha parlato del suo passato, di quanto giocava con l’Empoli e di un curioso retroscena sulla sua vita.

Ecco le sue parole a margine di una tavola rotonda alla Bocconi: «A 8 anni mi prese l’Empoli e sono cresciuto con tutti gli occhi addosso. Ero arrivato a un punto in cui giocavo a calcio per fare felici gli altri. Due anni fa però è successa una cosa che mi ha cambiato la vita: ho fatto un percorso che si chiama Hoffman, che ti consente di scoprire la persona che sei realmente. Da quel momento ho capito tante cose e ho detto basta: non gioco più per quella vocina e per gli altri, ma solo per me stesso».