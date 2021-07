Federico Bernardeschi, attaccante dell’Italia, ha celebrato la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra

VITTORIA – «Ho sofferto tanto quest’anno, non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione del genere le cose si complicano. Ma io mi rimbocco le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me anche quando le cose non andavano bene».

DIFFERENZE TRA CLUB E NAZIONALE – «Questo ne parleremo in futuro, stasera godiamoci l’emozione dell’Europeo che non si può descrivere».

PENSARE DI NON FARCELA – «Mai. Dal 2’ ci abbiamo sempre creduto, poi succede che tutto questo viene ripagato. E’ un’emozione incredibile»