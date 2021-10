Bernardeschi: «Vengo da una stagione non facile, ma abbiamo chiuso un cerchio»

Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Juventus TV nel pre-partita di Juve Roma. Ecco le dichiarazioni del bianconero

Federico Bernardeschi presenta Juve Roma nel pre-partita. Ecco le dichiarazioni dell’esterno bianconero.

Bernardeschi a Juventus TV:

FARE LA JUVE – «Mi viene una risposta: deve fare la Juventus, perché siamo in casa nostra davanti ai nostri tifosi, che oggi sono di più. Siamo contenti. Deve fare la Juve, saper fare gioco e saper soffrire. La Roma è una grande squadra e lo sappiamo però ripeto siamo in casa nostra».

ROMA – «Possiamo e dobbiamo metterli in difficoltà. Con squadre di questo calibro la cosa importante è saper gestire la partita. Sappiamo i loro punti deboli e cercheremo di metterli in difficoltà».

Bernardeschi a DAZN:

RITORNO ALLEGRI – «Le sue parole significano tanto. È un momento importante per me e per la squadra. Vengo da una stagione non facile, ma abbiamo chiuso un cerchio. Va bene così, ora sto facendo bene. Devo continuare così, seguire il mister, aiutare i compagni e fare anche di più».

RUOLO – «Dentro il campo mi trovo bene, ovviamente ci si adatta al mister e alle sue idee. Lì esprimo le mie qualità e mi sento a mio agio come trequartista, mezzala o falso nove. Sono contento ma mi concentrerei sulla partita di stasera, che è fondamentale. Un passettino che vogliamo e dobbiamo fare in classifica».