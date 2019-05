Bertolacci: «Addio Milan, un giorno racconterò la mia versione dei fatti»

Addio agrodolce in casa Milan: Andrea Bertolacci saluta deluso i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni sui social

Andrea Bertolacci saluta il Milan. Il giocatore dice addio ai rossoneri con un tono velatamente polemico.

Ecco il post pubblicato sui social:«Nonostante le colpe probabilmente andrebbero distribuite in parti uguali. Avrei dovuto, ma soprattutto avrei voluto, dare di più. In modo particolare in questa ultima stagione. Un giorno racconterò la mia versione dei fatti, oggi sarebbe perfettamente inutile. Oggi è il giorno dei saluti»..