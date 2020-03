Bertolini soddisfatta: «Nella ripresa ho visto l’Italia che conosciamo»

Milena Bertolini commenta la sfida tra l’Italia e il Portogallo. Le sue parole sulla prestazione delle azzurre nell’esordio all’Algarve Cup

L’Italia femminile vince all’esordio nell’Algarve Cup contro il Portogallo. Dopo il match, Milena Bertolini ha commentato così la prestazione della squadra.

«Come ci aspettavamo è stata una partita molto difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato l’atteggiamento e anche tatticamente avremmo potuto fare meglio. L’Italia che conosciamo è scesa in campo nella ripresa: siamo stati più aggressive, più determinate e abbiamo giocato da squadra, con il Portogallo che non è più riuscito a ripartire. In semifinale sfideremo una squadra molto fisica, dobbiamo recuperare le energie per farci trovare pronte».