Bertolini sulla Supercoppa femminile: «Juve in crescita, Fiorentina talentuosa»

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC della sfida tra Juventus Women e Fiorentina per la prossima Supercoppa italiana. Ecco le sue parole.

«C’è molta attesa per questa partita, anche tensione come sempre quando si tratta di gare secche, ma sarà una partita bella ed equilibrata. La Juventus è una squadra che sta bene, è in grande crescita e lo dimostra anno dopo anno. Dall’alto lato la Fiorentina ha già vinto la Supercoppa, ha esperienza nella competizione e tanti talenti in squadra»