Beuvink-Milan, Tumminello: «È un genio dello scouting, vi spiego»

Le parole di Luca Tumminello su Wes Beuvink, nuovo inserimento nello scouting del Milan. Tutti i dettagli in merito

Luca Tumminello, giornalista di Mola Tv, ha raccontato in esclusiva a MilanNews24 l’inserimento di Wes Beuvink nello souting rossonero.

Per chi non lo conosce, ci racconti chi è Beuvink? Qual è la sua storia?

«Beuvink è un genio di quelli cresciuti pane e Football Manager che nel 2019-20 è diventato capo scout del Groningen. Già all’epoca aveva fatto parlare di sé, il fatto che fosse stato scelto da una formazione di Eredivisie aveva fatto molto scalpore. Adesso è stato scelto da Moncada, che oltre di giocatori si intende anche di collaboratori, per il Milan. A Beuvink si deve molto dell’ultimo periodo extra campo del Groningen. In campo la squadra non è andata benissimo, è arrivata anche una retrocessione inaspettata anche perché molti giocatori scelti da lui sono andati in grandi club anche in Italia: mi vengo in mente Ngonge e Suslov, poi c’era il bomber della squadra, Larsen, che oggi gioca al Celta e sta facendo grandi cose».

Ora ci sarà il passaggio al Milan, perché è stato scelto dal club rossonero?

«Una scelta dettata da Moncada che ha visto per le giovanili, poi chissà magari anche per la prima squadra, il talento di Beuvink. La scelta è stata dettata da un’analisi in prospettiva futura».

