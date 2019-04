Le parole del giornalista Fabrizio Biasin sul calciomercato dell’Inter. Il club nerazzurro su Conte, Oriali e anche Bergwijn

Fabrizio Biasin non ha dubbi: sarà Antonio Conte il prossimo allenatore dell’Inter. Marotta avrebbe incontrato il tecnico salentino e avrebbe già un accordo verbale con lui. Ma non solo. La campagna acquisti potrebbe continuare con Lele Oriali: i due hanno lavorato insieme in Nazionale, l’ex nerazzurro ha fatto parte della storia dell’Inter, da calciatore e non solo, e potrebbe rientrare nella famiglia interista. Perisic inoltre andrà via, probabilmente in Premier: l’Inter segue Steven Bergwijn del Psv.

Ecco le parole di Biasin nel suo editoriale per tmw: «Niente Mou e altri “si dice”: Inter e Conte sono in rapido avvicinamento. L’ex ct e Marotta hanno parlato ancora: c’è un accordo verbale che salvo sorprese diventerà “consistente” a campionato finito. Con Conte potrebbe tornare Lele Oriali (i due si trovarono magnificamente in azzurro) ma in questo caso il condizionale è d’obbligo. In attacco invece si lavora per Steven Bergwijn, 21 anni, nazionale olandese, esterno sinistro “altissimo” destinato a prendere il posto di Perisic. Chi vivrà, vedrà».