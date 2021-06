Bierhoff: «Flick dietro la panchina di Low? Ecco chi ha deciso»

Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Germania, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di EURO 2020 contro la Francia

«Può essere un po’ particolare per Low avere il nuovo ct alle spalle, ma con Flick si conoscono da anni. È stata una scelta di Low, non c’è nessun malumore. Per me è importante che il nuovo allenatore sia già allo stadio. Ho visto il risultato del Portogallo, ma dobbiamo pensare a noi. Abbiamo preso il gruppo più difficile. Abbiamo avuto difficoltà negli ultimi due anni, ma stiamo crescendo. Vedo i ragazzi convinti e determinati, giochiamo contro una squadra di livello, siamo molto concentrati e determinati».