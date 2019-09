Biglietti Atalanta-Shakhtar Donetsk: info e dove acquistarli

Biglietti Atalanta-Shakhtar Donetsk: le info per l’acquisto dei tagliandi per la sfida fra la Dea e la formazione ucraina

Dopo il pesante k.o. all’esordio nel Gruppo C di Champions League contro la Dinamo Zagabria, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca il riscatto nella 2ª giornata della fase a gironi, che la vedrà impegnata in casa contro i temibili ucraini dello Shakhtar Donetsk. La gara si disputerà martedì 1° ottobre 2019 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, impianto scelto dalla Dea per gli impegni continentali, con fischio d’inizio alle ore 18.55. La società bergamasca, sul proprio sito, ha fornito tutte le informazioni utili ai tifosi per l’acquisto dei biglietti.

Biglietti Atalanta-Shakhtar Donetsk: dove acquistarli

I biglietti per assistere allo Stadio Meazza di Milano alla sfida di Champions League fra Atalanta e Shakhtar Donetsk sono acquistabili:

Presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale con stampa su foglio A4 o tramite caricamento in digitale su Deacard;

su territorio nazionale con stampa su foglio A4 o tramite caricamento in digitale su Deacard; Online sul sito dell’Atalanta in modalità print to home o tramite caricamento in digitale su Deacard;

in modalità print to home o tramite caricamento in digitale su Deacard; Presso le biglietterie dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, esclusivamente il giorno della partita dalle 15 alle 19.

In caso di caricamento in digitale di biglietti o abbonamenti, l’Atalanta precisa che la Deacard rappresenta il titolo di accesso valido per l’ingresso allo stadio, da esibire unitamente ad un valido documento di identità ed al tagliando segnaposto generato in fase di acquisto. È anche possibile effettuare una ristampa.

I prezzi

I prezzi dei tagliandi vanno dai 40 € per il Primo Anello Verde e il Primo Anello Blu (offerta riservata ai possessori di Dea Card in corso di validità) ai 240 € della poltroncina rossa centrale.