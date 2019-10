Biglietti Inter-Borussia Dortmund: info e dove acquistarli

Biglietti Inter-Borussia Dortmund: le info per l’acquisto dei tagliandi per il 3° impegno dei nerazzurri in Champions League

Per la 3ª giornata del Gruppo F della fase a gironi di Champions League, l’Inter di Antonio Conte sfiderà a San Siro il Borussia Dortmund di Lucien Favre. La partita, che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale, si giocherà mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Biglietti Inter-Borussia Dortmund: per i tifosi che volessero godersi dal vivo la partita, la società nerazzurra ha già reso note le modalità di acquisto dei tagliandi e i prezzi dei biglietti.

Fasi di vendita

La vendita dei biglietti di Inter-Borussia Dortmund è iniziata alle ore 10.30 di martedì 24 settembre per tutti i possessori di una tessera “Siamo Noi” attiva, con procedura di riconoscimento completato.

La vendita libera aperta a tutti è scattata invece mercoledì 25 settembre alle ore 10.30 e proseguirà fino all’esaurimento dei tagliandi.

Biglietti Inter-Borussia Dortmund: dove acquistarli

È possibile acquistare i biglietti per assistere a Inter-Borussia Dortmund:

Online su inter.it/tickets ;

; Presso i punti vendita ufficiali : Inter Store di Galleria Passarella 2 (MM1 San Babila), la biglietteria degli Uffici Inter dello Stadio San Siro (ingresso 14);

: Inter Store di Galleria Passarella 2 (MM1 San Babila), la biglietteria degli Uffici Inter dello Stadio San Siro (ingresso 14); I punti vendita Vivaticket.

I prezzi

I prezzi dei tagliandi per assistere alla sfida Inter-Borussia Dortmund dallo Stadio Giuseppe Meazza variano dai 50€ del Terzo Anello Blu ai 245€ della Poltroncina Rossa centrale. Sono previsti sconti per i tifosi al di sotto dei 16 anni.

Questi tutti i costi dei tagliandi divisi per settore: