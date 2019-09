Biglietti Juventus-Bayer Leverkusen: info e dove acquistarli

Biglietti Juventus-Bayer Leverkusen: le info per l’acquisto dei tagliandi per la sfida d’esordio in casa dei bianconeri in Champions League

Dopo il debutto in trasferta contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, la Juventus di Maurizio Sarri farà il suo esordio casalingo nel Gruppo D di Champions League ospitando all’Allianz Stadium di Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen, guidati in panchina da Peter Bosz. Biglietti Champions League Juventus-Bayer Leverkusen: il sito ufficiale della Vecchia Signora ha comunicato modalità e prezzi per assicurarsi i biglietti della partita.

Biglietti Champions League Juventus-Bayer Leverkusen: dove acquistarli

Terminate le fasi di prelazione abbonati, e successivamente le vendite riservate Juventus Member, da lunedì 16 settembre alle 10 è iniziata la vendita libera dei tagliandi. I canali abilitati alla vendita sono:

IL CIRCUITO TICKETONE.IT

LE RICEVITORIE ABILITATE

IL CALL CENTER TICKETONE: 892.101

I prezzi

La Juventus ha ufficializzato il prezzo dei biglietti per la sfida della seconda giornata della Fase a Gironi di Champions League fra Juventus e Bayer Leverkusen. I prezzi variano dai 45 euro della Curva Sud e della Curva Nord, ai 150 euro della Tribuna Est Centrale 1°.

Questi i costi completi dei tagliandi: