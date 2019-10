Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca: info e dove acquistarli

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca: le info per l’acquisto dei tagliandi per il 2° impegno casalingo dei bianconeri nel Gruppo D di Champions League

Grazie all’ampia vittoria casalinga sul Bayer Leverkusen, la Juventus di Maurizio Sarri è balzata in vetta al Gruppo D di Champions League assieme all’Atletico Madrid e il prossimo impegno la vedrà protagonista nuovamente in casa contro i russi della Lokomotiv Mosca. Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca: la sfida Juventus-Lokomotiv Mosca è in programma martedì 22 ottobre 2019 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino e il club bianconero ha già reso note sul suo sito ufficiale tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi.

Le fasi

Fino a domenica 6 ottobre sono previste le fasi di prelazione riservate agli abbonati e ai possessori della tessera Juventus Membership, con questa calendarizzazione:

Prelazione abbonati: da venerdì 27 a lun 30 settembre

da venerdì 27 a lun 30 settembre Prelazione abbonati nei posti Uefa: martedì 1 ottobre

martedì 1 ottobre Vendita riservata J1897 Member: 3 ottobre

3 ottobre Vendita riservata J1897+Black&White Member: da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre

Lunedì 7 ottobre partirà invece la vendita libera dei tagliandi fino ad esaurimento della disponibilità degli stessi.

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca: dove acquistarli

I canali di vendita dei biglietti per la sfida del Gruppo D di Champions League, Juventus-Lokomotiv Mosca, saranno come avviene di consueto per i tagliandi delle gare della Vecchia Signora 3:

Il sito web Sport.Ticketone.it

Il Call Center TicketOne 892.101

Le ricevitorie Ticketone abilitate

I prezzi dei tagliandi

Il costo dei biglietti interi per la gara fra Juventus e Lokomotiv Mosca varia dai 35€ delle Tribune Nord e Sud ai 135€ della Tribuna Est centrale. Come accadate di solito, sono previsti prezzi scontati per Abbonati, i possessori della card Juventus Membership, i membri degli Juventus Official Fan Club (JOFC), i giovani tifosi Under 16 e le famiglie.