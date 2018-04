Bigon, ufficiale il rinnovo col Bologna fino al 2019

Un passo che era nell’aria, concretizzatosi ufficialmente nella giornata odierna: il Bologna ha annunciato questa mattina il rinnovo di contratto del suo direttore sportivo, Riccardo Bigon. Il dirigente, arrivato a Bologna nel giugno 2016 dopo l’esperienza all’Hellas Verona, ha prolungato il suo rapporto col club rossoblù fino al giugno 2019.

Così, attraverso il suo sito, la società rossoblù ha reso ufficiale il rinnovo del suo ds: «Bologna Fc 1909 può annunciare che il contratto del direttore sportivo Riccardo Bigon e il suo staff (Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Marco Zunino) è stato rinnovato fino al 30 giugno 2019».

Riccardo #Bigon has renewed his contract as Sporting Director until 30th June 2019. 🖊

➡ https://t.co/9TzN6P0OKi pic.twitter.com/GaVKbN1Cv2

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) April 14, 2018