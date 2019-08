Biraghi, accelerata Inter: si imposta lo scambio con Dalbert

L’Inter lavora per portare in nerazzurri Biraghi: si lavora con la Fiorentina per uno scambio con Dalbert

Nuovi dialoghi tra Inter e Fiorentina, non solo per Borja Valero e Federico Chiesa. Le parti discutono ancora di Biraghi, che piace molto ai nerazzurri anche in ottica lista Champions, visto che potrebbe essere incluso come prodotto del vivaio, liberando dunque un altro posto.

Come spiega Tuttosport, con i viola si sta lavorando per uno scambio con Dalbert, che piace alla società di Commisso e che i nerazzurri valutano 20 milioni. Possibile dunque uno scambio tra le parti, che possa accontentare sia Conte che Montella.