La Lazio su Biraschi: proposto uno scambio al Genoa

Lazio e Genoa pronte a intavolare una trattativa per Biraschi: i laziali pensano di cedere il centrocampista Danilo Cataldi

Il mercato di gennaio si avvicina e iniziano a circolare con insistenza le prime voci. Il Genoa, almeno stando alle dichiarazioni del presidente Preziosi, non lascerà andare bomber Piatek: il centravanti polacco, rivelazione della prima parte di stagione, autore di 10 gol sin qui, ha molto mercato ma, salvo sorprese, non andrà via almeno fino al termine della stagione. Il Genoa però potrebbe perdere un altro titolare: DavideBiraschi. Il jolly difensivo, divenuto il sostituto di Izzo, passato al Torino, potrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportal, il difensore centrale potrebbe lasciare il Genoa per andare a rinforzare la difesa di SimoneInzaghi.

Martin Caceres è stato poco utilizzato dal tecnico laziale e potrebbe lasciare la Lazio. I biancocelesti potrebbero rimpiazzarlo con Biraschi, abile a ricoprire diversi ruoli. Il Genoa non vorrebbe privarsi del difensore che si sta comportando molto bene in questa stagione ma la Lazio potrebbe inserire come contropartita nella trattativa il centrocampista DaniloCataldi, centrocampista che ha trovato il gol in questa stagione ma che non ha trovato moltissimo spazio sin qui e già transitato dalle parti di Pegli alcuni anni fa. La soluzione non sembrerebbe convincere più di tanto i liguri che più che di un mediano avrebbero bisogno di un laterale sinistro e per questo motivo i genoani potrebbero chiedere alla Lazio il cartellino di JordanLukaku.