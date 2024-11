Bisseck Inter, rinnovo ufficiale! Svelate le cifre sull’impatto a bilancio dopo il prolungamento: le ultime

Bisseck Inter, rinnovo ufficiale: ecco svelate le cifre sull’impatto a bilancio dopo il prolungamento! Le ultimissime

Oggi è stato ufficializzato il rinnovo di contratto di Yann Bisseck con l’Inter. Un prolungamento che allontana le voci di cessione del tedesco, e che gli permette di guadagnare qualcosa in più. A parlare delle cifre e di quello che è l’impatto a bilancio sulle casse societarie del club nerazzurro è Calcio e Finanza. Le ultime:

BISSECK INTER – «Ma come impatterà il rinnovo di Bisseck sui conti dell’Inter? Il costo storico del giocatore è pari a poco meno di 7,2 milioni di euro. Nella stagione 2023/24 il difensore è costato 2,45 milioni di euro tra stipendio e ammortamento, per un valore netto a bilancio sceso a quasi 5,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. Bisseck, secondo indiscrezioni di stampa, dovrebbe avere rinnovato per 1,5 milioni di euro netti a stagione (1,97 milioni di euro lordi). Ipotizzando che lo stipendio sia cambiato sin da ora, lo stipendio sarebbe pari a 1,58 milioni lordi nel 2024/25. Cifra a cui sommare l’ammortamento di 1,26 milioni per un totale di 2,84 milioni di euro nella stagione in corso. A partire dalla stagione 2025/26, che sarà interamente coperta dal rinnovo, lo stipendio lordo crescerà definitivamente a quota 1,97 milioni di euro (considerando sempre gli sgravi previsti dal Decreto Crescita). L’ammortamento peserà invece per 1,13 milioni di euro, per un costo complessivo di 3,1 milioni di euro».