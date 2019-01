Kevin Prince Boateng sta per lasciare il Sassuolo. Il calciatore dei neroverdi è vicino all’accordo con il Barcellona

Una notizia che ha del clamoroso: Kevin Prince Boateng a un passo dal Barcellona! I blaugrana, che in questi mesi hanno studiato dal vivo mister Roberto De Zerbi, avrebbero deciso di puntare sul centrocampista offensivo neroverde, arrivato pochi mesi fa al Sassuolo. Secondo Sky Sport, Kevin-Prince Boateng è vicinissimo a lasciare l’Italia per far ritorno in Liga, ma questa volta al Barcellona. Accordo già raggiunto tra le due società (ottimi i rapporti tra le parti dopo l’affare Marlon): accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione condotta dall’agente Edoardo Crnjar. Presto nuovi dettagli su questo sorprendente affare.